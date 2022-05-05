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Didim Belediyesi'nin temizlik atağı sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Didim Belediyesi'nin temizlik atağı sürüyor

Turizm sezonu öncesinde çalışmalarını hızlandıran Didim Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde bulunan eskimiş çöp konteynerlerini yeniliyor.

Turizm sezonu öncesinde çalışmalarını hızlandıran Didim Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde bulunan eskimiş çöp konteynerlerini yeniliyor.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın talimatı ile turizm sezonu öncesinde çalışmalarını hızlandıran, kente gelecek olan yerli ve yabancı turistler ile Didimli vatandaşların daha sağlıklı bir sezon geçirmesi için tüm birimleriyle sahaya inen Didim Belediyesi, ilçe genelinde bulunan eskimiş çöp konteynerlerini yeniliyor.

Didim'de daha temiz bir yaşam alanı oluşturmak için çalışmalarını aralıksız sürdüren Didim Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentin 16 mahallesinde ve köylerinde bulunan eskimiş çöp konteynerlerini yenileyerek hijyen önlemlerinin alınmasını sağlamalarının yanı sıra çevre estetiğine de katkı sunuyor. Ekipler ayrıca, Didim Belediyesi tarafından ilçenin yoğun bölgelerine yerleştirilen yeraltı çöp konteynerlerini temizleyerek kötü koku, sinek ve larva oluşumunun önüne geçiyor.

Didimlilerin refahı ve kente gelecek turistlerin daha sağlıklı bir tatil geçirmesi için çalışmalarının süreceğini söyleyen Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, "Turizm sezonu öncesinde kent genelinde çalışmalarımıza hız vererek tüm birimlerimiz ile sahaya indik, kentimizi sezona hazırlamak için kolları sıvadık. Bu çerçevede ilçemizin bazı bölgelerinde eskiyen çöp konteynerlerini yenilemek için harekete geçtik ve 800 konteynerin alımını gerçekleştirdik. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimizce mahallelerimize yerleştirilmeye başlanılan bu konteynerler ile hem hijyen noktasında hem de ilçemizin çehresi için büyük bir adım attığımızı düşünüyorum. Aynı zamanda ekiplerimiz bakıma ihtiyaç duyan yeraltı çöp konteynerlerimizin de boyama, temizlik ve bakım işlemlerini gerçekleştiriyor. Kentimiz ve Didimliler için emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederim" dedi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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