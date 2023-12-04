Didim Belediyesi Çocuklara Sinema Günleri Düzenliyor

Didim Belediyesi tarafından başlatılan sinema günleri, her hafta cumartesi günleri Didim Belediyesi Gençlik Merkezi & Digem Sanat Akademisi'nde devam ediyor. Köfte Yağmuru 1 filmi büyük ilgi görüyor.

Didim Belediyesi tarafından çocuklara yönelik başlatılan sinema günleri, tüm hızıyla devam ediyor.

Didim Belediyesi tarafından, Didimli çocuklara yönelik başlatılan sinema günleri her hafta cumartesi günleri Didim Belediyesi Gençlik Merkezi & Digem Sanat Akademisi'nde devam ediyor. Alice Harikalar Diyarında'yı aratmayacak, fantastik maceralar içeren müthiş bir çocuk kitabından uyarlanan, yiyeceğin gökten yağmur gibi yağdığı bir kasabanın köfteler ve makarnalarla dolu öyküsünü anlatan Köfte Yağmuru 1 filminin gösterildiği sinema günlerine Didimli çocuklar büyük ilgi gösterdi.

Salonu tıka pasa dolduran çocuklar, film sonrası Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'a teşekkür etti.