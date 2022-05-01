Didim Belediye Başkanı Atabay'dan 1 Mayıs'ta Emekçilere Destek

HİSARCIK, KÜTAHYA (ANKA) -

Didim'de 1 Mayıs İşçi Bayramı, bin 500'den fazla kişinin katılımıyla kutlandı. Etkinliklere katılan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, emekçilere destek verdi.

1 Mayıs İşçi Bayramı, Didim'de 1 Mayıs Platformu tarafından düzenlenen program kapsamında kutlandı. Kutlamalara Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Belediye Başkan Yardımcıları E. Öznur Gündoğdu ve Yusuf Deveci, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak, İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülru Pere, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Süleyman Çulha, Didim Cemevi Dernek Başkanı Hüseyin İlhan, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşları ile sendikalar katıldı.

Didim Belediyesi önünden başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Caddesi ve Atatürk Bulvarı üzerinden devam etti. Didim Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan gruplar, bin 500'den fazla kişinin katılımıyla 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutladı. Pandemi sonrası ilk kez maskesiz olarak düzenlenen kutlamalarda Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de geniş çaplı önlemler aldı.

HALAY ÇEKİLDİ

Cumhuriyet Meydanı'nda konuşmalar yapan sendika ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, 1 Mayıs'ın önemini dile getirerek işçilerin yaşadıkları sorunlara vurgu yaptı. Konuşmaların ardından katılımcılar, müzik eşliğinde halay çekerek 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutladı.

"İŞÇİNİN, EMEKÇİNİN, ALIN TERİ SAHİBİNİN HAKKI HER ŞEYİN ÜZERİNDEDİR"

İşçiler ile yürüyüşe katılarak Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinlikleri yakından takip eden Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, tüm emekçilerin 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutladı. Atabay, "İşçinin, emekçinin, alın teri sahibinin hakkı her şeyin üzerindedir. 1 Mayıs gerek anlamı gerekse de temsil ettiği değerler bakımından çok önemlidir. Bizler de bugün, Didim Belediyesi olarak, emekçilerimiz ile hem yürüyüşe hem kutlamalara katıldık. Pandeminin ardından 1 Mayıs'ı yine yoğun bir katılım ile kutlamak bizlere mutluluk verdi. Göreve geldiğimiz günden bu yana emekçinin hakkını her şeyin üzerinde tuttuk, bundan sonra da buna önem vermeye devam edeceğiz. Tüm emekçilerimizin 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutlarım" dedi.