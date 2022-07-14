Didim Amfi Tiyatro'da Yeşilçam Ezgileri

Didim Müzik Derneği tarafından Didim Amfi Tiyatro'da 'Yeşilçam Konseri' düzenlendi. Didim Belediyesi'nin katkıları ile düzenlenen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Didim Amfi Tiyatro, Didim Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikleri vatandaşlar ile buluşturmaya devam ediyor.

Didim Belediyesi'nin katkılarıyla, Didim Müzik Derneği (DİMDER) Türk Sanat Müziği Korosu tarafından Didim Amfi Tiyatro'da 'Yeşilçam Konseri' düzenlendi. Yeşilçamın eşsiz şarkılarının seslendirildiği konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Konseri izleyenler arasında Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Belediye Başkan Yardımcıları E. Öznur Gündoğdu, Yusuf Deveci ve Zeynel Şener ile CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak da yer aldı.

Konser boyunca şarkılara eşlik eden seyirciler, etkinliğin sonunda koro üyelerini ayakta alkışladı.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay da performanslarından dolayı koro üyelerine teşekkür ederek, Didim Belediyesi adına Koro Şefi Seher Giray'a çiçek takdim etti.

ANKA / Yerel