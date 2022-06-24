Didim Amfi Tiyatro'da İlk Konser

Açılışı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yapılan Didim Amfi Tiyatro'nun ilk konseri açılışın hemen sonrasında düzenlendi. Senfoni Orkestrası'nın sahne aldığı geceye yerli ve yabancı turistler ile Didimli vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın projesi olan Didim Amfi Tiyatro, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Millet İttifakı üyesi siyasetçilerin katıldığı törenle 23 Haziran Perşembe günü açıldı. Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Aydın Milletvekili ve Adalet Komisyonu Üyesi Süleyman Bülbül, Aydın Milletvekili ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Üyesi Hüseyin Yıldız, Aydın İl Başkanı Ali Çankır, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ve Belediye Başkan Yardımcısı E. Öznur Gündoğdu açılışa eşlik etti. Açılış törenine binlerce vatandaş da katıldı.

"DİDİM'İ DÜNYANIN EN GÜZEL TURİZM VE SANAT MERKEZİ YAPACAĞIZ"

Konser öncesi konuşma yapan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Didim Amfi Tiyatro'nun tamamlanmasında emeği geçen Didim Belediyesi personellerine ve desteklerinden ötürü Didimli vatandaşlara teşekkür ederek, "Ben hepinize teşekkür ediyorum. Biz bu binaları yaptık ve siz buradasınız. Bize verdiğiniz destek ve güç için teşekkür ediyorum. Ben bu tabloyu geceler boyu rüyamda gördüm, hep bu tabloyu düşündüm. Biz hiçbir şeyi ayırt etmiyoruz. Bu tribünlerde oturanların siyasi kimliği bizi ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren şey sanat düşkünlüğü ve Ulu Önder Atatürk'ün yolundan ayrılmayanların burada olduğunu bilmek. Bu konser için emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Didim'i dünyanın en güzel turizm ve sanat merkezi yapacağız, buna inanın çünkü biz de inanıyoruz" dedi.

Klasik müzik ile Türkiye'nin dört bir yanından ezgilerin seslendirildiği konser, Milet Antik Kenti'nden esinlenilerek yapılan Didim Amfi Tiyatro'da izleyicilerine keyifli anlar yaşattı. Sanat severler, konser sonunda Senfoni Orkestrası'nı ayakta alkışladı.

ANKA / Yerel