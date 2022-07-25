Didim Akbük'te Yaz Konseri

Didim Belediyesi ve Akbük Kültür, Sanat ve Eğitim Derneği ortaklığında Akbük Limanı'nda yaz konseri düzenlendi.

Didim Belediyesi önderliğinde düzenlenen organizasyonlar ile Didimliler kültür ve sanat etkinlikleri ile buluşmaya devam ediyor. Akbük Kültür, Sanat ve Eğitim Derneği Korosu ile Didim Belediyesi ortaklığında, Akbük Limanı'nda düzenlenen' Yaz Konseri', Akbüklüler ile buluştu. Dernek korosu tarafından Türk Sanat Müziği eserlerini dinleyenler ile buluşturulduğu konseri Elif Aldemir Yıldız yönetti.

Konsere katılan yüzlerce vatandaş, koro üyelerini ayakta alkışladı. Etkinliğe Didim Belediyesi'ni temsilen katılan Didim Belediyesi Başkan Yardımcısı Zeynel Şener, Akbük Kültür, Sanat ve Eğitim Derneği Korosu üyelerini tebrik ederek çiçek verdi.

ANKA / Yerel