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Dicle Üniversitesi'nde Terörle Mücadele Eğitimleri

Dicle Üniversitesi'nde Terörle Mücadele Eğitimleri
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Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dicle Üniversitesi'nde öğrencilere terör örgütleri ve suçlar hakkında bilgilendirmede bulundu. Öğrenciler, emniyetin bu tür faaliyetlerinin suçlardan korunma noktasında faydalı olduğunu belirtti.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Amirliği (BÖF) ekipleri, Dicle Üniversitesi'nde öğrencilere terör örgütleri ile suçlar hakkında bilgilendirmede bulundu.

Uzman ekipten oluşan BÖF, Türkiye'nin her yerinde gerçekleştirdiği faaliyetlerde toplumsal dayanışmayı öğrencilere ve vatandaşlara aşılayarak, terör örgütlerinin propagandalarına maruz kaldıklarında sağduyulu olarak karar verebilmelerini sağlamayı, terörle mücadelede diğer kamu kurum çalışanları ve sivil toplum kuruluşlarının da desteğini almak amacı ile başta eğitim kurumları olmak üzere toplumun her kesimine yönelik çalışmalar gerçekleştirerek bilinç uyandırmayı amaçlıyor. Dicle Üniversitesi'nde de öğrencilere terör örgütleri ile suçlar hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

Sıla Nur Karagöz adlı öğrenci, bu tür faaliyetlerin suçlardan korunma noktasında oldukça faydalı olduğunu söyledi. Karagöz, "Emniyetin gönderdiği polis memurları, üniversitede karşılaşabileceğimiz suçlar hakkında açıklamalarda bulundu. Bu bilgiler sayesinde kendimizi korumamız mümkün" dedi.

Sudenaz Bozan ise, bilgilendirmenin çok önemli olduğunu dile getirerek, "Bazı konularda eksik kalıyoruz. Üniversitedeki arkadaşlarımın bu şekilde bilgilenmesi gerçekten güzel bir şey" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Dicle Üniversitesi Politika Güvenlik Eğitim Yerel Terör

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