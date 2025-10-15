Dicle Kaymakamı Mustafa Atış, Okul Ziyareti Gerçekleştirdi

Haberler

Dicle Kaymakamı Mustafa Atış, ziyaret ettiği okulda öğretmenlerle buluştu. Kaymakam Mustafa Atış, okulda görevli öğretmenlerle bir süre sohbet etti. Okulun genel durumu hakkında bilgi alan Kaymakam Atış, görevli öğretmenlere kolaylıklar ve başarılar diledi. Dicle Kaymakamı Mustafa Atış'ın okul ziyaretine Dicle İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sabır, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Salih Yahya Koca, Dicle İlçe Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanı Üsteğmen Alkan Sayılır da eşlik etti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
