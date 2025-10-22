Dicle Kaymakamı Mustafa Atış'tan Mehmetçiğe Moral Ziyareti

Diyarbakır'ın Dicle Kaymakamı Mustafa Atış, Şehit Uzman Çavuş Berkant Şara Üs Bölgesinda görev yapan askerlerle bir araya gelip, bölge hakkında bilgi aldı.

Mehmetçiğe moral ziyareti gerçekleştiren Kaymakam Mustafa Atış, askeri üs komutanından bölge hakkında bilgi aldı.

Vatan savunmasında fedakarca 24 saat nöbet tutan görevli askerlerle sohbet eden Kaymakam Atış, kahraman Mehmetçiğe kolaylıklar diledi. Dicle Kaymakamı Mustafa Atış, "Askerlerimiz, polislerimiz, tüm güvenlik güçlerimiz devletimizin bekası, ülkemizin huzur ve güvenliği için canı pahasına kahramanca mesai yapıyor. Allah her daim vatan kahramanlarımızın yardımcısı olsun inşallah" dedi.

Kaymakam Atış'ın ziyaretine Dicle İlçe Jandarma Komutanı Salih Yahya Koca da eşlik etti. - DİYARBAKIR