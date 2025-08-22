Dicle Kaymakamı Atış, şehit ailesi, asker ve vatandaşlarla buluştu

Dicle Kaymakamı Mustafa Atış, kırsal Pekmezciler ve Döğer mahallelerini ziyaret etti.

Kaymakam Mustafa Atış, Hatay'ın Altınözü ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Dicleli Piyade Er Yusuf Sofioğlu'nun Pekmezciler Mahallesi'nde yaşayan ailesini ziyaret etti. Atış, şehidin babası Ömer Sofioğlu'na her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını belirtti. Atış, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Salih Yahya Koca ile birlikte Döğer Jandarma Karakol Komutanlığını da ziyaret etti. Ziyarette karakolda görevli personelle bir araya gelen Kaymakam Atış, çalışmalar hakkında bilgi alıp, görevi başındaki askerlere kolaylıklar diledi.

Atış, kırsal Döğer Mahallesi Merkez Camii'nde cuma namazı akabinde ise vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların istek ve taleplerini dinleyen Kaymakam Atış, kırsal mahalleleri ziyaret etmeye ve vatandaşlarla buluşmaya devam edeceklerini söyledi. - DİYARBAKIR