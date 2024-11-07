Dicle İlçe Müftülüğüne Hüsamettin Ünver Atandı

Diyarbakır'ın Dicle İlçe Müftülüğüne atanan Hüsamettin Ünver göreve başladı.

Daha önce İzmir'de görev yapan yeni Dicle İlçe Müftüsü Hüsamettin Ünver, "33 medeniyete ev sahipliği yapmış kadim şehir Diyarbakır'ın güzide ilçesi Dicle'de görev yapmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Şahsıma tevdi edilen bu kutlu vazifeyi yerine getirirken Rabbim istikamet üzere hayırlı hizmetler yapmayı ve güzel Dicle'de kubbede hoş bir seda misalince güzel hatıralar bırakmayı nasip eylesin" dedi. - DİYARBAKIR