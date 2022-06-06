Dicle Elektrik inşaatçı ve ağaç budayıcıları uyardı - Haberler

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Dicle Elektrik inşaatçı ve ağaç budayıcıları uyardı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Dicle Elektrik inşaatçı ve ağaç budayıcıları uyardı

Dicle Elektrik, nakil hatları ve elektrik direklerine tehlikeli mesafede gerçekleştirilen inşaat çalışmaları ve ağaç budama işleriyle ilgili yönetmelikte belirtilen en az 2 metrelik güvenli mesafenin korunması uyarısında bulundu.

Dicle Elektrik, nakil hatları ve elektrik direklerine tehlikeli mesafede gerçekleştirilen inşaat çalışmaları ve ağaç budama işleriyle ilgili yönetmelikte belirtilen en az 2 metrelik güvenli mesafenin korunması uyarısında bulundu.

Enerji nakil hatları ve elektrik direklerine yönetmelikte belirtilen güvenli mesafeye uyulmadan yapılan inşaat çalışmaları ve ağaç budama işleri can güvenliği için büyük tehlike oluşturuyor. Dicle Elektrik, hizmet bölgesinde muhtemel kazalara karşı Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği'nde belirtilen ve asgari 2 ile 3.5 metre arasında değişen yasal güvenlik mesafelerine uyulmasının hayati önem taşıdığını açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, sorumluluk bölgesinde devam eden inşaat ve ağaç budama işlerinde zaman zaman enerji nakil hatlarına ve elektrik direklerine yönetmeliklerde belirlenen güvenli mesafeden daha fazla yaklaşıldığına dikkat çekildi. Açıklamada, "Yönetmeliklere uyulmaksızın elektrik iletim hatlarına yapılan yanlış müdahalelerden veya ihmallerden dolayı ülkenin her yerinde olduğu gibi sorumluluk bölgemizde de istenmeyen kazalar yaşanabilmektedir" denildi.

"Tedbir alınması için yerel yönetimlerle paylaşıldı"

Dicle Elektrik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Son dönemde devam eden inşaat çalışmaları sırasında ekiplerimiz yönetmelikte belirtilen yasal güvenlik mesafelerine uyulmadığını ve son derece tehlikeli uygulamaların gerçekleştiğini belirlemiştir. Tedbir alınması için yerel yönetimlerle de paylaştığımız bu tespitlerimizde, yönetmelikte belirlenen mesafelerin ihlal edilerek, adeta insan hayatının hiçe sayıldığı belirlenmiştir. Elektrik direği iletkenlerinin gerilim seviyelerine göre, yapılara en fazla yaklaşabileceği yatay ve düşey mesafeler yönetmeliklerde belirtilmiştir. Bu mesafeler normal şartlar altında güvenli mesafelerdir. Ancak inşaat, tadilat, kat çıkma ve ağaç budanması gibi durumlarda zaman zaman güvenlik mesafesi önemli ölçüde ihlal edilebilmektedir. Bunun sonucunda da hayati tehlike yaratabilecek istenmeyen kazalar yaşanabilmektedir."

Açıklamada ayrıca, inşaatlara malzeme çekilmesi ya da iletkenlere yakın ağaçların budanması sırasında iletim hatlarına temas riskinin oldukça yüksek olduğu da belirtilerek, herhangi bir kaza yaşanmaması için Dicle Elektrik'e başvuru yapılarak enerji kesme talebinde bulunulması istendi. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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