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Dicle'den Adıyaman'a sıcak yemek servisi

Yerel Haberler

Dicle'den Adıyaman'a sıcak yemek servisi

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem sonrası yaralar bir bir sarılırken, birçok kentten deprem bölgelerine yardım eli uzanmaya devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem sonrası yaralar bir bir sarılırken, birçok kentten deprem bölgelerine yardım eli uzanmaya devam ediyor.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinden depremden zarar gören birçok yere çeşitli yardımlar ulaştırılmaya devam ediyor. Dicle'den depremden zarar gören bölgeye uzanan anlamlı yardımlardan biri de Adıyaman'da sıcak çorba ve yemek hizmetinin sunulduğu mutfağın kurulması oldu. Depremden zarar gören vatandaşlar için destek mesajı paylaşan Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül, "Adıyaman'da 24 saat sıcak çorba ve yemek noktası kurarak depremzede kardeşlerimize destek oluyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Adıyaman Deprem Dicle Yerel Haberler

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