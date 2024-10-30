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Dicle'de sabah namazı buluşmasında çorba ikram edildi

Dicle'de sabah namazı buluşmasında çorba ikram edildi
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Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde sabah namazı buluşmasında bir araya gelenlere çorba ikram edildi.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde sabah namazı buluşmasında bir araya gelenlere çorba ikram edildi.

Dicle ilçe merkezi Yeni Caminde gerçekleşen sabah namazı buluşmasında İlçe Müftülüğü Şube Müdürü İsmail Baykara ve Şehit Bilal Dicle Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Burhan Akalp ile birlikte öğrenciler ve veliler bir araya geldi.

Anlamlı buluşmada sabah namazı kılındı, dualar edildi. Ardından çorba ikramında bulunuldu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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