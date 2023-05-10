Dicle'de 3. sınıflara yönelik yetenek taraması ve test ölçümü yapıldı

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde 700 öğrencinin katılımıyla 3. sınıflara yönelik olarak yetenek taraması test ölçümü yapıldı.

10 ile 11 Mayıs tarihleri arasında Dicle Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü spor salonunda sürecek olan etkinlikte; esneklik, boy, kilo, kuvvet, dayanıklılık, sürat gibi alanlarda olmak üzere, ilk aşamada testler yapıldı. Konu hakkında bilgi paylaşan Dicle Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Halime Kaya, "Yetenek taraması ve test ölçümü, her yıl geleneksel olarak yapılıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden gelen 22 antrenör eşliğinde gerçekleşiyor. Dereceye giren öğrenciler, ildeki eğitimlerine devam edecek" dedi. - DİYARBAKIR