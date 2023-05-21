DİB'ten İstanbul'da camide yaşandığı iddia edilen görüntülere soruşturma

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) İstanbul'un Sultangazi ilçesindeki bir camide yaşandığı iddia edilen görüntülere ilişkin soruşturma başlattı.

Diyanet İşleri Başkanlığı konu ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Bazı medya mecralarında yer alan, İstanbul'un Sultangazi ilçesindeki bir camide yaşandığı iddia edilen görüntülere ilişkin Başkanlığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA