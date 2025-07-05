Dezavantajlı kadınlar çikolata üretimini öğreniyor

Gaziantep'te dezavantajlı kişiler için uygulanan Sosyal Girişimcilik Uygulama Topluluğu (SECOP) Projesi ile açılan kursta ev hanımlarından oluşan kadınlara çikolata üretimi öğretiliyor.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki Ali Topçuoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eşi vefat eden ve eşinden ayrı yaşayan kadınlara Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Dünya Bankası tarafından desteklenen kurs açıldı.

Hayata geçirilen proje kapsamında ev hanımlarından oluşan, usta öğreticilerin yardımıyla çikolata yapmanın tüm inceliklerini öğrenerek meslek sahibi olacak.

Kadınların ekonomik kazanç sağlayarak kendi ayakları üzerinde durabilmesinin amaçlandığı projede 116 saatlik eğitimin ardından kadınlar, kurstan aldıkları sertifika ile iş yerlerinde istihdam edilecek.

Kursta bir birinden lezzetli ve çeşit çeşit çikolata yapmayı öğrenen kadınlara, katma değeri yüksek çikolata üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla eğitim veriliyor.

Çikolata kursunda pratik eğitim alarak çikolata yapımını öğrenen kadınlar, eğitimlerini başarıyla tamamlayıp meslek sahibi istiyor. Kursta birçok çeşit çikolata yapımını öğrenen kadınların meslek edinerek bütçelerine katkı sağlamaları da hedefleniyor.

Kadın girişimciliğini teşvik etmek amacıyla da açılan çikolata kursuna katılan kadınlar, kursta hem keyifli zaman geçiriyor hem de çeşit çeşit çikolata tasarlamayı öğreniyor. Kursta Çikolata Eğitmeni Eda Günöz tarafından verilen eğitimde kadınlar, çikolata dolgusu yapmayı, çikolata çeşitlerini ve çikolataya şekil vermeyi öğrenirken, hayal güçlerini de geliştiriyor. 5 hafta süren eğitimin sonunda sertifika alan kadınlar, çikolata üretimi yapan işletmelerde çalışmak üzere istihdam ediliyor. Kurs sayesinde kadınlar, hem sosyal faaliyet olarak hem de kendilerinin geçimlerini sağlayabilmeleri adına evde ürettikleri çikolataları satarak aile ekonomisine katkıda bulunabiliyor. Ali Topçuoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Zabit Yılmaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Dünya Bankası tarafından desteklenen proje kapsamında dezavantajlı kadınlara çikolata üretiminin öğretildiğini söyledi.

Projenin 5 yıllık bir süreyi kapsadığını belirten Yılmaz, "Proje kapsamındaki eğitimlerin iki ayağı var. Birincisi donatım aşaması, ikincisi de eğitim aşamasıdır. Eğitim aşaması kapsamında da kurs açılması söz konusu ve biz buna 'seri butik çikolata kursu' diyoruz. 18 yaş üstü dezavantajlı bayanlar öncelikli olmak üzere kadınlara butik seri çikolata üretimini öğretmek ve bu eğitim sonunda vermiş olduğumuz sertifika ile sektörde ihtiyaç duyulan alanlarda kadınların istihdamını sağlamak" dedi.

Çikolata Eğitmeni Eda Günöz ise çikolata kursundaki ortamın çok güzel olduğunu vurgulayarak ilgisi olanların gelmesi gerektiğini söyleyerek, "Gastronomi şehri Gaziantep'te butik çikolata kursumuzda bayanlarımızın hem bir hobi olarak hem de girişimcilik olarak kursa katılmalarının kendileri için bir avantajı oluyor. Çikolata sadece bir tatlı değil aynı zamanda bir sanattır ve deneyimlemek isteyen herkesi kursumuza bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Kursun 116 saatlik bir eğitimden oluştuğunu bildiren Günöz, kursta kadınlara çikolata yapımının tüm aşamalarını öğrettiklerini, verilen eğitimin sonunda uygulamalı ve yazılı sınavların yapıldığını ve bu sınavlardan geçen kursiyerlerin sertifikalarını aldıklarını bildirdi.

Eşine destek olmanın yanı sıra meslek sahibi olmak istediği için çikolata kursuna katıldığını belirten kursiyerlerden Reem Bilal, "Bu kursa ilk defa katılıyorum. Bu kursa kendim, ailem ve çocuklarım için katılıyorum. Kursta çikolata üretiminin tüm aşamalarını öğreniyoruz ve bu kursa katıldığım için çok mutluyum" şeklinde konuştu.

Kursta çikolata yapmayı öğrendiklerini belirten Sibel Küçükoğlu ise, "Evimde çikolata yapıp satmayı hedefliyorum. Eşime destek olmak, aile ekonomisine katkıda bulunmak için bu kursa katıldım ve bu kurstan memnunum" diye konuştu. - GAZİANTEP