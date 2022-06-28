Dezavantajlı izcilerin mezuniyet sevinci

Büyükçekmece Gökkuşağı Dezavantajlılar İzcilik Kulübü öğrencileri mezun oldu.

Büyükçekmece Orhan Veli Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen mezuniyet töreninde Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Büyükçekmece Belediye Meclis Üyesi Nevzat Sezen, Belediye Başkan Yardımcısı Adem Yazır, Başkan Danışmanı Reşit Oral, izci kulübü öğrencileri ve aileleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Büyükçekmece Gökkuşağı Dezavantajlılar İzcilik Kulübü Lideri Bedriye Yılmaz nezaretinde uzun bir eğitim dönemi sonunda mezun olmaya hak kazanan izciler, keplerini havaya atarak mezuniyetlerini kutladı.

İzcilere mezuniyet belgelerini takdim eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, eğitmenleri ve öğrencileri tebrik ederek şunları söyledi: "Gökkuşağı Dezavantajlılar İzcilik Kulübü mezuniyet töreninde öğrencilerimizle bir araya geldik. Bu çocuklarımız kendilerine imkan tanındığı zaman neleri başarabildiklerini hepimize kanıtlamışlardı. Sporda, sanatta, eğitim ve öğretimde ortaya koydukları başarılı işlerinin yanı sıra Türkiye'nin ilk dezavantajlı izcileri olarak da farkındalık oluşturdular. Kıymetli eğitmenlerimize teşekkür ediyor, öğrencilerimize başarı dolu bir hayat diliyorum." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel