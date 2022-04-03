Devrilen tırın sürücüsü ağır yaralandı

-Sivas'ta yoldan çıkan tır şarampole devrildi, ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı

SİVAS Sivas'ta yoldan çıkan tır şarampole devrildi, ağır yaralanan tır sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas-Kayseri karayolu Akkaya köyü yakınlarında meydana geldi. Kayseri'den gelip Sivas'ın Divriği ilçesine giden H.K. yönetimindeki 38 GJ 006 plakalı Scania marka tır ve tıra bağlı hafriyat dorsesi bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kaza sürücü H.K. ağır yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.