Devrekte'de Togg yogun ilgi ile karşılandı

Türkiye'nin ilk yerli ve milli aracı Togg, Zonguldak'ın devrek ilçe sokaklarında vatandaşlarla buluştu.

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, Devrekte görücüye çıktı. Devrek'de vatandaşların büyük heyecanla karşıladığı Togg'un önünde hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenler ise adeta birbirleri ile yarıştı.

duruşu büyüleyen "Gemlik" renkli arabanın etrafını saran vatandaşlar, Togg'u yakından inceleme fırsatı buldu. Devrek'de büyük bir kalabalık tarafından karşılanan Türkiye'nin ilk yerli ve milli arabası Togg'la toplumun her kesiminden vatandaş, fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştı. - ZONGULDAK