Devrekliler hafız adayları ile iftarda bir araya geldi

Devrek protokolü ve vatandaşlar hafız adayları ile iftarda bir araya geldi.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde faaliyette bulunan ve bölgenin sayılı Kur'an kursları arasında yer alan Gürbüzler Kur'an Kursu Derneği tarafından organize edilen etkinlikte protokol ve vatandaşlar hafız adayları ile iftar programında bir araya geldiler.

Bölgenin sayılı Kur'an kursları arasında yer alan Gürbüzler Kur'an Kursunun her yıl geleneksel olarak hayata geçirilen ancak pandemi nedeniyle iki yıldan bu yana ara verilen program davetlilerin yoğun katılımı ile yeniden start aldı.

Düzenlenen iftar programında davetlilere hitabeden Gürbüzler Kur'an Kursu Derneği Başkanı Ertan Akça," Çok değerli misafirlerimiz öncelikle bizlerin davetini kırmayarak buraya kadar teşriflerin için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Salgın hastalık nedeniyle iki yıldan bu yana ara verdiğimiz iftar programında yeniden birlikte olmanın heyecanını yaşamaktayız. Bizleri bu günlere yeniden kavuşturan Mevla'mıza ne kadar şükür etsek azdır. Katılımlarınızdan dolayı hepinize tekrara ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Yerel