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Devrekli Öğrencilerden Filistin'e Anlamlı Bağış

Devrekli Öğrencilerden Filistin'e Anlamlı Bağış
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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, iki kardeş öğrenci, biriktirdikleri harçlıkları Filistin'e bağışlayarak büyük takdir topladı. Bu duyarlı davranışları, diğer öğrencilere örnek teşkil ediyor.

Devrekli öğrencilerden Filistin'e yapılan anlamlı bağış takdir topladı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde ikamet eden gören iki öğrenci kardeş biriktirdikleri harçlıkları Filistin'e bağışlaması büyük takdir topladı. Ahmet Salih ve Ali Mirza Akmantar isimli iki kardeş aylardan bu yana biriktirdikleri okul harçlıklarını Filistin'de zulüm gören Müslümanlara bağışlayarak büyük takdir topladılar. Devrek'te ikamet eden ve birisi İlkokul birinci sınıfa diğer kardeş ise ortaokul birinci sınıfta eğitim görürlerken, aylardan bu yana biriktirdikleri okul harçlıklarını Filistin2e bağışlamanın haklı gururunu yaşadılar. Devrek Kızılay Şubesi Temsilcisi Aydın Çolpa'ya harçlıklarını temsil eden öğrencilere Çolpa tarafından paranın teslim alındığına dair makbuz verildi. Filistin'e yapılan bağışın çok anlamlı olduğunu ifade eden Devrek Kızılay Şubesi Temsilcisi Aydın Çolpa," Yavrularımızdan duyarlı davranışlarından dolayı kendilerinden ve ailesinden Allah razı olsun bu yavrularımızın davranışı diğer kardeşlerimize örnek olsun" diye konuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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