Devrek YBRM Huzurevi Müdürlüğü iftar programı düzenledi
İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Devrek YBRM Huzurevi Müdürlüğü tarafından düzenlenen iftar programı düzenlendi.
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Devrek YBRM Huzurevi Müdürlüğü tarafından düzenlenen iftar programı düzenlendi.
İftar programı Kaymakam Ümit Altay'ın da yer aldığı iftarda, kurum personeli ve burada kalan vatandaşlar birlikte iftar yaptılar. İftar programı sonrasında kaymakam ümit Altay ile sohbet eden vatandaşlar ve kurum personeli renkli görüntüler oluşturdu. - ZONGULDAK
İhlas Haber Ajansı / Yerel