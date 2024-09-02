Devrek'te yaz sezonu alışveriş stantları kapandı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde her yıl geleneksel olarak kurulan alışveriş stantlarının bir buçuk aylık süreci sona erdi.

Bölgen in yaz sezonunda en büyük alışveriş merkezlerinden birisi olan ve yiyecek, içecek, kıyafet ile diğer tüketim ürünlerinin satıldığı ve sergilendiği stantlar sezonun bitmesi nedeniyle kapandı.

Özellikle de gurbetçi vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği alışveriş stantları yaklaşık bir buçuk ay açık kalmıştı. - ZONGULDAK