Devrek'te Yaz Dönemi Dini Eğitimleri Başladı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde camiler ve Kur'an kurslarında yaz dönemi eğitimleri başladı. İlçeye bağlı belde ve köylerde faaliyet gösteren 263 cami ve Kur'an kursunda toplam 2 bin 400 öğrenciye dini eğitim veriliyor.

Devrek ilçe merkeziyle birlikte köylerdeki tüm camilerde yürütülen eğitimlerde, din görevlileri tarafından çocuk ve gençlere İslam dininin temel esasları, ibadet, ahlak, maneviyat, peygamberlerin hayatı, vatan ve bayrak sevgisi gibi konuların yanı sıra Kur'an-ı Kerim öğretimi de yapılıyor.

Yetkililer, "Şu ana kadar kurslarımıza 2400'ün üzerinde bir katılım söz konusu. Bu sayının yeni kayıtlarla artmasını hedefliyoruz. Eğitimler hafta içi her gün saat 10.00 ile 12.45 arasında devam ediyor. Kayıtlarımız 8 Temmuz'a kadar sürecek. Bu tarihe kadar çocuklarımızı ve gençlerimizi kurslarımıza bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - ZONGULDAK