Devrek'te Sel Felaketinde Yıkılan Asma Köprünün Yerine Yeni Köprü Montajı Başladı

Devrek'te meydana gelen sel felaketinde yıkılan asma köprünün yerine yenisinin montajlarına başlandı.

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde geçen yıl meydana gelen özellikle de Karşıyaka Mahallesinde etkili olan sel felaketinde yıkılan asma köprünün yerine yapılacak olan yeni köprünün montajlarına başlandı.

Trabzon'da yapımı tamamlanan 50 metre uzunluğunda 3 metre genişliğinde çelikten olan yeni köprü Devrek Çayındaki zeminde yetkililerce montajları yapıldıktan sonra tek parça halinde yerine konulacak.

İlçenin Karşıyaka Mahallesi ile şehir merkezini bir birine bağlayan ve ilçenin adeta simgesi haline gelen asma köprü geçtiğimiz yıl meydana gelen sel felaketinde yıkılmıştı ilgililer köprünün en kısa zamanda bitirilerek vatandaşların hizmetine açılacağı müjdesini verdiler. - ZONGULDAK