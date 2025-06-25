Devrek'te Emekli Öğretmene Teşekkür Plaketi

Devrek'te Emekli Öğretmene Teşekkür Plaketi
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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde ROSAK Derneği, halk oyunlarına katkılarından dolayı emekli öğretmen Nilgün Çelik'e teşekkür plaketi takdim etti. Plaket, Devrek İlçe Spor Müdürlüğü'nde yapılan bir merasimle verildi.

Devrek'te Rosak Derneği tarafından teşekkür plaketi verildi.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Rüştü Onur Sanat Merkezi Derneği (ROSAK) tarafından halk oyunlarına verdiği katkılardan dolayı emekli öğretmene teşekkür plaketi takdim edildi. Devrek ve Çaycuma'da halk oyunlarının hayata geçirilmesinde ve sergilenmesinde katkıları olan emekli öğretmen Nilgün Çelik'e özverili çalışmalarından dolayı teşekkür plaketi verildi.

Devrek İlçe Spor Müdürlüğünde gerçekleştirilen plaket takdim merasiminde Devrek Halk Oyunları Personeli hazır bulunurken, teşekkür plaketini Devrek Gençlik ve İlçe Müdürü Cihan Durdubaş takdim etti.

Kasım 2024 yılından bu yana haftada iki kez halk oyunları grubunu çalıştıran Nilgün Çelik, "Öncelikle beni bu plakete layık gören müdürümüze ve arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum beni onore ettikleri için. Amacımız unutulmaya yüz tutmuş kültürümüzü öğretmeye ve sevdirmeye çalışmaktır. Arkadaşlarımızla birlikte halk oyunlarını hem öğrenmeye hem de vatandaşlarımıza aşılamaya çalıştık ve bunda da başarılı olduğumuza inanıyorum. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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