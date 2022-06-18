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Devrek'te dijital okur yazarlılık eğitimi gerçekleştirildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Devrek'te dijital okur yazarlılık eğitimi gerçekleştirildi

Devrek Huzurevinde 'Dijital ve Finansal Okuryazarlık' eğitimi gerçekleştirildi.

Devrek Huzurevinde 'Dijital ve Finansal Okuryazarlık' eğitimi gerçekleştirildi.

Devrek Kaymakamlığı Devrek Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde yaşlı bireylere yönelik "Dijital ve Finansal Okuryazarlık" eğitimi gerçekleştirildi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Ersin Kanat ve Dr. Öğretim Üyesi Gizay Daver tarafından Devrek Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde yaşlı bireylere yönelik "Dijital ve Finansal Okuryazarlık" eğitimi verildi.

Son günlerde sosyal mühendislik yoluyla gerçekleştirilen dolandırıcılık faaliyetlerinin oldukça yaygınlaştığını belirten Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ersin Kanat, yaşlıların bu konuda savunmasız kalmamaları için bu tip eğitimlerin gerçekleştirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Eğitim sonunda ZBEÜN Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdür Yrd. Dr. Öğretim Üyesi Gizay Daver, yaşlı vatandaşların sorularını cevaplayarak, herhangi bir dolandırıcılık vakasında mağdur olmamaları için tavsiyelerde bulundu. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bülent Ecevit Üniversitesi Zonguldak Yerel Haberler

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