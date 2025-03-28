Devrek'te Bayram Alışverişi Hareketlendi

Devrek ilçesinde Ramazan bayramına sayılı günler esnafların tezgahları şekerlemeler ile rengarenk oldu.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 11 Ayın Sultanı Ramazan ayının sona ermesine sayılı günler kala ilçede hissedilir derecede alışveriş hareketliliği yaşanırken, esnafların tezgahları da bayram şekerlemeleri nedeniyle rengarenk oldu. Devrek'te vatandaşlar bayram alışveriş yapmak için çarşılara akın ederlerken, kıyafet mağazalarında ve şekerleme dükkanlarında hissedilir anlamda hareketlilik gözlemleniyor.

Büyükşehirlerden izine gelen vatandaşların da ilçelerine gelmesi nedeniyle Devrek'te nüfus artışı yaşanması da esnafların yüzünü güldürdü.

Özellikle vatandaşların şekerleme ürünlerine ve kıyafet mağazalarına yoğun ilgi gösterdiklerini söyleyen Devrekli esnaf Mustafa Kesbiç,"Ramazan bayramının yaklaşması ile birlikte geçen yıla oranla ilçede ciddi anlamda bir nüfus artışı söz konusu bu da esnaflar olarak bize olumlu yansıyor. Vatandaşlar yaklaşan bayram nedeniyle şekerleme ve tatlı gruplarına yakın ilgi gösteriyorlar ve fiyatlar gayet normal halk istediği şekerlemelerini rahatça alabiliyorlar şimdiden herkese hayırlı bayramlar diliyorum" diye konuştu. - ZONGULDAK