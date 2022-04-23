Devrek'te 23 Nisan Çocuk Bayramı etkinlikleri

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Devrek'te coşku ile kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri Zonguldak'ın Devrek İlçesinde düzenlenen etkinliklerle coşku içerisinde kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 102. yılı kutlama programları Cumhuriyet Alanında Atatürk anıtına İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün çelenk sunumu ile başlandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalardan sonra şiir, resim ve kompozisyon dallarında dereceye giren öğrencilere protokol tarafından çeşitli hediyeler verilmesinin ardından öğrenciler tarafından seslendirilen mini konser, folklor guruplarının gösterileri ile anaokulu öğrencileri tarafından sergilenen ront gösterileri de vatandaşlara unutulmaz dakikalar yaşattılar.

Düzenlenen şenliklerde iki buçuk yaşındaki Beren Erten'in folklor gruplarına eşlik etmesi izleyicilerin neşeli dakikalar geçirmesine neden olurken, grupların gösterilerini bire bir taklit etmesi de gözlerden kaçmadı.

Düzenlenen gösteri programına; protokol üyelerinin yanı sıra, muharip gaziler, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri, öğretmenler ve yüzlerce vatandaş katıldı. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Yerel