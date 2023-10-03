Devrek'in yeni kaymakamı görevine başladı

Devrek Kaymakamlığına vekaleten atanan Ilgaz İlçesi Kaymakamı Muhammed Evlice görevine başladı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesine tayini çıkan Ilgaz Kaymakamı Muhammed Evlice ilçede vekaleten görevine başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan Kaymakamlar Kararnamesi ile Çankırı'nın Ilgaz Kaymakamlığından Devrek Kaymakamlığına atanan Evlice görevine başladı. 1990 yılında Afyonkarahisar'da doğan Evlice, İlk ve lise öğretimini Afyonkarahisar'da tamamladı. Gazi Üniversitesi İşletme Bölümü Mezunu olan Muhammed Evlice 2015 yılında İçişleri Bakanlığı'nın açtığı Kaymakam adaylığı sınavını kazandı. Afyonkarahisar'da Kaymakam Adayı olarak mesleğine başladı. Valilik stajını Afyonkarahisar'da, teftiş stajını İstanbul'da, refiklik stajını ise Eskişehir'in Sivrihisar İlçesi ve Yozgat'ın Yerköy ilçelerinde gerçekleştirdi.

Eskişehir'in Mihalgazi, Bitlis'in Adilcevaz, Kütahya Altınbaş, Trabzon Araklı, Isparta Şakirkaraağaç ve Denizli'nin Bozkurt ilçelerinde Kaymakam Vekilliğinde bulundu. 2017 yılında İngiltere'ye giderek Liverpool Üniversitesi'nde lisan eğitimi aldı. Kaymakam olarak ilk görev yeri Karabük'ün Yenice İlçesi olan Evlice, Sivas Akıncılar, Diyarbakır Lice ve Çankırı'nın Ilgaz ilçelerinde görevlerde bulundu. - ZONGULDAK