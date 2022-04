Devrek'in meşhur beyaz baklavası bayrama hazırlanıyor

ZONGULDAK (İHA) - Devrek'in yöresel tescilli ürünleri arasında yer alan meşhur beyaz baklava bayrama hazırlanıyor.

Zonguldak'ın Devrek ilçesine özgü olan ve tescili yöresel ürünler arasında olan meşhur beyaz baklavası hünerli kadınların ellerinden yaklaşan Ramazan bayramı nedeniyle tüketicilerin taleplerini karşılamaya hazırlanıyor.

Devrek'in yöresel ürünleri arasında yer alan ve tüketicilerin vazgeçilmezleri arasında yer alan meşhur beyaz baklava yaklaşan bayram nedeniyle yaklaşık 10 hünerli kadının ellerinden çıkarak baklava severlere ulaştırılmaya çalışılıyor.

Yüzyıllardır bilinen bir tatlı olan baklavanın en önemli özelliğinin beyaz olduğunu ifade eden Behiye Keklik, "Yedi yıldan bu yana ilçemize özgü beyaz baklava üzerinde çalışıyorum. Beyaz baklavamız ilçemizin yöresel bir ürünüdür. Atalarımızdan gelen ve yaklaşık yüz yıllardan bu yana Devrek'imiz de bilinen bir tatlıdır. Diğer baklavalardan ayrılışını özelliği beyaz olmasıdır. Taş fırınlarda ve kısık ateşte pişirildiği için beyaz olmaktadır. Burada görev alan her bir arkadaşımızın uzmanlık alanı farklı farklıdır. Açan farklı, yoğuran farklı, döşeyen farklı, pişiren farklıdır. Bir tepside yaklaşık 60 kat vardır. Her on kata ceviz serperek en son kesme aşamasından sonra yağlayıp fırına veriyoruz. Bir tepsinin pişirilme süresi takriben 5 ila 6 saat sürüyor. Baklavamız coğrafi işaretli bir tatlımızdır yani sadece ilçemize mahsus bir üründür" diye konuştu.

Köyünde meşhur beyaz baklavanın üretilmesi kendileri için bir şans olan Dedeoğlu Köyü Muhtarı Ahmet Dede," İlçemizin ünlü baklavası köyümüzde üretildiği için çok şanslıyız köyümüzün tanıtımına katkıda bulunuyor" dedi. - ZONGULDAK

