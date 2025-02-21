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Devrek Devlet Hastanesi'nde Moral Verici Etkinlik

Devrek Devlet Hastanesi'nde Moral Verici Etkinlik
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Zonguldak'ın Devrek İlçesi'nde, hastane yönetimi ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, uzun süreli tedavi gören hasta ve hasta yakınları için boncuk tasarımı programı gerçekleştirildi.

Devrek Devlet Hastanesinde uzun süreli tedavi gören hasta ve hasta yakınları için etkinlik düzenlendi.

Zonguldak'ın Devrek İlçesi Devlet Hastanesi Palyatif Servisinde uzun süreli tedavi gören hasta ve hasta yakınları için hastane yönetimi ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinlik katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.

Her iki kurumun girişimleri ile hayata geçirilen organizasyonda Palyatif Servisinde uzun süreli tedavi gören hasta ve hasta yakınlarının moral ve motivasyonunu yüksek tutmak amacıyla boncuk tasarımı programı düzenlendi.

Devrek Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü biriminde görev yapan usta öğretici feride Engin nezaretinde etkinliğe katılan hasta ve hasta yakınları düzenlenen programdan duydukları memnuniyeti dile getirirlerken, "Burada ki servislerde yatan hastalarımız uzun süreli tedavi görmektedirler bu da hem hastalarımız hem de bizler için sabır gerektirmekte. Bu vesile ile düzenlenen etkinlikte el becerilerimize bir yenisini daha eklerken, bu süreç içerisinde de keyifli anlar geçirmemize katkı sağlanmış oldu. Bu organizasyonu hayata geçiren başta Devrek Devlet Hastanesi Baş Hekimi Avni Çelik olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştular. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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