Devrek CHP'den dayanışma kahvaltısı - Haberler

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Devrek CHP'den dayanışma kahvaltısı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Devrek CHP'den dayanışma kahvaltısı

Devrek CHP İlçe Teşkilatı tarafından dayanışma kahvaltısı düzenlendi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Devrek CHP İlçe Teşkilatı tarafından dayanışma kahvaltısı düzenlendi.

Zonguldak'ın Devrek İlçesi Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Teşkilatı tarafından partililere yönelik dayanışma kahvaltısı düzenlendi. Çınar Otel'de gerçekleştirilen kahvaltı programında il, ilçe ve belde başkanları da hazır bulundular. Düzenlenen organizasyonda davetlilere hitap eden İlçe Başkanı Yaşara Bükrü, "Uzaktan yakından davetimize iştirak eden kıymetli misafirlerimiz partimiz tarafından düzenlenen dayanışma kahvaltısında sizleri aramızda görmekten duyduğum mutluluğu belirtmek isterim. Pandemi nedeniyle uzun zamandır bir araya gelememiştik. Bugün burada bir araya gelerek kaynaşma ve dayanışmanın bir örneğini sergilemiş olduk tekrara katılımlarınız için hepinize teşekkür ediyorum" diye konuştu - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Cumhuriyet Halk Partisi, Zonguldak, Hisarcık, Devrek, Yerel, Haberler

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