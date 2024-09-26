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Devrek Çayı'nda Temizlik Çalışmaları Başlatıldı

Devrek Çayı'nda Temizlik Çalışmaları Başlatıldı
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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, Devlet Su İşleri ekipleri tarafından Devrek Çayı'nda temizlik çalışmaları başlatıldı. Uzun zamandır süren kirliliğin önüne geçmek için ırmak yatağındaki çöpler ve ağaç kökleri temizleniyor.

Devrek'in ortasından geçen Devrek Çayı yatağında temizlik çalışmaları başlatıldı.

Zonguldak'ın Devrek İlçesinin ortasından geçen Devrek Çayı'nda Devlet Su İşleri Ekipleri tarafından ırmak yatağında temizleme çalışmalarına başlandı.

Irmak yatağında uzun zamandır çöp ve sel döneminden kalan ağaç köklerinin oluşturduğu olumsuz görüntü kirliliği nedeniyle DSİ'den gelen iki adet paletli iş makinesiyle gün boyu çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde sona eren alışveriş stantlarından ırmak yatağına atılan çöpler ile sel sonrası biriken ağaç kökleri, yaz aylarında hem görsel hem de hijyen açısından sıkıntı meydana getirirken, ırmaktaki su seviyesinin de azalmasıyla bu görüntü daha belirgin hale gelmişti.

Devrek Çayı'nda gerçekleştirilen kapsamlı temizlik çalışmaları, bölgenin doğal güzelliklerini koruma ve çevresel sorunları en aza indirme amacıyla devam ederken, vatandaşlar da bu çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getirdiler. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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