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Düzce Valisi Selçuk Aslan, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'nin Düzce şubesini ziyaret etti

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Düzce Valisi Selçuk Aslan, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'nin 109. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Düzce şubesini ziyaret ederek, dernek üyelerine devletin kapısının 7 gün 24 saat açık olduğunu vurguladı.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'nin kuruluşunun 109. yıl dönümü dolayısıyla Düzce şubesini ziyaret ederek, devletin kapısının dernek üyelerine 7 gün 24 saat açık olduğunu vurguladı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'nin 109. kuruluş yıl dönümü çerçevesinde Düzce Valisi Selçuk Aslan, derneğin Düzce şubesini ziyaret etti. Vali Aslan, Dernek Başkanı Malül Gazi Abdullah Markuş, şehit ailesi, gaziler ve yakınlarıyla sohbet ederek, "Ortak acıları paylaşıyorsunuz ve dayanışma içindesiniz. Bizlerle güzel bir diyalog içindesiniz; hepinize bu birlik ve beraberlik için teşekkür ediyorum. Vakur duruşunuzla topluma örnek oluyorsunuz. Devletimizin kapısı ve telefonlarımız 7/24 sizlere açıktır" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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