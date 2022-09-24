Devlet Teşvikleri Tanıtım Günlerinde ASH İl Müdürlüğü standına yoğun ilgi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinasyonunda, Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezinde gerçekleştirilen Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri etkinliğinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü standı yoğun ilgi gördü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinasyonunda, 9-12 Aralık 2021 tarihlerinde Ankara'da düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri"nin yoğun ilgi görmesi üzerine, 'Geleceğin Burada, Devletin Senin Yanında' sloganıyla yola çıkarak 2022 yılı içerisinde 13 ilde gençler ile kamu kurumlarını bir araya getirmeyi amaçlayan projenin, 10. durağı Erzurum oldu.

ASH İl Müdürlüğü standını Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kamu kurum yöneticileri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar gezdi.

Başkan Sekmen, ASH İl Müdürü Cemil İlbaş'tan kurum çalışmaları halkında bilgi aldı.

ASH İl Müdürü Cemil İlbaş, kurumun tanıtım çalışmalarını önemsediklerini belirterek, stantta bakanlığın ve kuruma bağlı kuruluşların çalışmaları hakkında bilgi verildiğini söyledi.

ASH İl Müdürlüğüne bağlı Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi tarafınca yapılan el sanatları ürünlerinin yoğun ilgi gördüğünü belirten İlbaş, "2 gün boyunca devam eden tanıtım standımızda bakanlığımız ve kurumumuza bağlı kuruluşlarımızın çalışmaları hakkında ziyaretçilerimize bilgi veriyoruz. Gençlerimize kurumumuzun istihdam alanları konusunda ve hizmetleri konusunda bilgi veriyoruz.Ayrıca etkinlikte özel bireylerimiz tarafından dans gösterisi ve solo dinletisi sunuldu. Pazar günü kadın kooperatiflerimizinde katılımıyla girişimcilik semineri düzenlenecek. Kurum çalışmalarımıza ilişkin görselleri ziyaretçilerimizle paylaştık. Bakanlığımızın çalışmalarını sinevizyon halinde ziyaretçilerimize sunuyoruz. Standımızda emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.

Standı gezen vatandaşlar ise beğenilerini dile getirerek, kurumun vizyonunun böylesine önemli çalışmalarla gündeme gelmesinin memnun edici olduğunu ifade ettiler. - ERZURUM