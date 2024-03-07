Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri Fuarı Bursa'da Yoğun İlgi Gördü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı iştirakleriyle 7-8 Mart tarihlerinde Bursa'da düzenlenen Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri Fuarı'nın 1. günü sona erdi. Fuar gençler tarafından yoğun ilgi görürken, fuar yarın 17.00'a kadar ziyarete açık olacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı iştirakleriyle 7-8 Mart tarihlerinde Bursa'da düzenlenen Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri Fuarı'nın 1. günü ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle doldu taştı. Bilhassa gençlerin yoğun ilgi gösterdiği fuara protokolden birçok isim de katılırken, fuar alanının girişinde yer alan jandarmaya ait zırhlı araçların ve motosiklet timlerinin yanı sıra standa yer alan "Saygı Nöbetçisi" Alpler, Jandarma Arama Kurtarma ekipleri, Jandarma Özel Harekat personellerinin yanı sıra kadın jandarmalar da ziyaretçilerin dikkatini çekti. Fuar yarın 17.00'a kadar ziyarete açık olacak. - BURSA