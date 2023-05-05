Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri, Denizli'de gerçekleşti

DENİZLİ - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca gençlere yönelik düzenlenen Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri, iki gün boyunca devam ettiği Denizli'de yoğun ilgi gördü.

Denizli'de Gazi Bulvarı üzerinde düzenlenen Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri, stant açarak tanıtım yapan yaklaşık 40 kurum ve kuruluş ile gençleri buluşturdu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda organize edilen, Bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı ofisleri, Cumhurbaşkanlığına bağlı kuruluşlar ile çeşitli kurumların yer aldığı etkinliğe, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri ile aileler ilgi gösterdi. Ziyaretçiler, devlet teşviklerinin tanıtıldığı stantlarda kurumların burs, hibe, fon, kredi destekleri ve staj programlarıyla ilgili bilgi aldı.

"Uzman ekiplerle birlikte gençlerimizi bekliyoruz"

Stantları gezen Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Evren Başar, 17. Lokasyonun Denizli'de kurulduğunu belirtti. Başar, kentte gençlerle birlikte olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Başer, "Cumhurbaşkanlığı iletişim Başkanlığı tarafından organize edilen devlet teşvikleri tanıtım bildir organizasyonun 17. Lokasyondayız. Denizli gençlerimizle bir arada olmaktan dolayı memnuniyet duyuyorum. Biz İletişim Başkanlığı olarak devletimizin gençlerimize yönelik imkan tanıdığı destek hibe fon burs-kredi gibi teşvik unsurlarını kendilerine yüz yüze anlatmak üzere buradayız. Bu sayede gençlerimizde kariyerlerini planlarken, geleceklerini kurgularken, devletimizin hangi imkanı ile neler yapabilecekleri hususunda bir farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Burada Gençlik Spor Bakanlığı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yatırım ofisinden Savunma Sanayi Başkanlığı'na devletimizin 40'a yakın kamu kurum ve kuruluşu uzman ekiplerle birlikte gençlerimizi bekliyoruz. Burası 17. lokasyonumuz. İnşallah Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerinden sonra durmayacağız ve yolumuza devam edeceğiz. Türkiye'nin farklı şehirlerinde de bu organizasyonu devam ettireceğiz" diye konuştu.

"Geniş çerçeveli bir güzel bir etkinlik olmuş"

Fuarı çok beğenenler arasında yer alan Ahmet Ayaz Çakır, "12. sınıf öğrencisiyim. Okulumuzda yaptığımız bir bomba imha robotu üzerinde 5 watt'lık yakıcı lazer var. Lazerle bombayı ısıtıp imha ediyor. Yanında bulunan kamera ile yaklaşık 1 kilometre mesafede etrafı izleyebiliyoruz. Uzaktan kontrollü de kumandasıyla sağlıyoruz" derken, Mahmet Güneş ise"Biz buraya bir tanıtım için gelmiştik ve TOBB'u ziyarete gelmiştik. Arabayı beğendik ve geniş çerçeveli bir güzel bir etkinlik olmuş" dedi.

"Burası gayet kaliteli ve gençlerin dikkatini çekecek bir yer"

Arkadaşlarıyla birlikte tanıtım günleri fuarına katılan Derya Genceşmek de "Burası gayet kaliteli ve gençlerin dikkatini çekecek bir yer. Gerçekten burada hani ilgi çekici çok şey var. Yani Buraya geldiğinizde sıkılmaz sınız gayet keyifle gezersiniz öyle güzel şeyler keşfettik açıkçası yeni bilgiler kattık kendinize gayet beğendim. Burayı hazırlayan ve burada bulunan herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.