CHP lideri Özel: Bir koruma zafiyeti görmüyorum, ulaşılabilir bir siyasetçi olmayı tercih ediyorum

Özgür Özel'den "koruma" tartışmalarına dikkat çeken yanıt
AK Parti Sözcüsü Çelik: Özgür Özel'e yapılan saldırıyı kendimize yapılmış sayıyoruz

Özgür Özel'e yapılan saldırı sonrası AK Parti'den net çıkış
Herkesin hayalini kurduğu ülke! İsviçre'de enflasyon sıfıra indi

Herkesin hayalini kurduğu ülke! Enflasyon orada yüzde 0'a indi
Üsküdar Belediyesi'nde AK Partili meclis üyesi partisinden istifa etti

Kimse beklemiyordu! Meclis'te kürsüye gelip AK Parti'den istifa etti

Devlet Su İşleri Çiftçi Alanlarını Düzlüyor

Devlet Su İşleri Çiftçi Alanlarını Düzlüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Devlet, ekilmeyen tarım arazilerine ekim şartı getirirken, Gölbaşı havzasında çiftçilerin ekili alanlarını iş makineleriyle düzeltti. Çiftçiler, süre talebinin reddedilmesine tepki gösteriyor.

Devlet çiftçiye "ekin" diyor DSİ ekili alanları düzlüyor

Çiftçilere verilen süre doldu DSİ göl havzasındaki ekili arazileri iş makinesi ile düzledi

BURSA - Devlet bir yandan kanuni düzenleme ile ekilmeyen tarım arazilerine ekim şartı getirirken, diğer yandan Devlet Su İşleri Gölbaşı Baraj Gölü havzasında çiftçilerin ekili marul, maydanoz, fasulye gibi sebze ekili arazilerini iş makineleriyle düzledi. Çiftçiler, "45 gün süre istemiştik. Ancak kabul görmedi. Devlet bir yandan boş tarım alanlarına ekim yapın diyor, diğer taraftan DSİ iş makineleriyle ekili alanları dümdüz ediyor" dediler.

DSİ 1. Bölge Müdürlüğünün, Kestel ilçesi Gölbaşı havzasında yasa dışı tarımsal üretim yapan üreticilere verdiği süre 5 Mayıs itibarıyla doldu. Üreticilerin arazilerini tahliye etmemesi üzerine DSİ ekipleri, iş makineleriyle göl havzasına geldi. Güvenlik önlemleri altında ekili araziler, iş makineleriyle düzlendi. Geçen hafta uyarı üzerine lahanasını toplayan bir üreticinin üretim yaptığı arazi ise göl seviyesinin yükselmesi nedeniyle sular altında kaldı.

Üreticiler, çok masraf yaptıklarını, tohum, gübre, ekim ve dikim maliyetlerini karşılayamadan ürünlerinden olduklarını belirterek, 45 gün süre istediklerini ancak kabul görmediğini söyledi. Göl havzasında üretim yapan Hasan Esen, yaptığı açıklamada 2 yıl ekilmeyen arazilerin el konulup kiralanmasına yönelik yönetmelik varken boş araziyi ektikleri için kendilerine yapılanı anlamadıklarını söylerken çelişkili kararlar yüzünden mağdur olduklarını kaydetti.

DSİ 1. Bölge Müdürlüğü, Gölbaşı Baraj Gölü havzasında yasa dışı tarımsal üretim yapanların sürekli süre talep ettiğini ancak hasadı yapılan ürünün yerine hemen yeni ekim yapıldığını belirterek, tüm işlemlerin hukuka bağlı kalınarak, kamu menfaati gözetilerek yürütüldüğü ve ekime izin verilmeyeceğini açıkladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULLAH BOZKURT - Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara'dakl cinayette kan donduran detay: Bir gün boyunca cesetle durup sonra kendini vurmuş

Komşusunu öldürdü, bir gün boyunca cesetle kalıp kendini vurdu
Mourinho'ya Rusya'dan sürpriz teklif: Mourinho gelmeyi kabul etti

Rusya'dan sürpriz teklif: Mourinho gelmeyi kabul etti
Şampiyon olmuşlardı, 3 maçı da kaybedince taraftar küplere bindi

Şampiyon olmuşlardı, 3 maçı da kaybedince taraftar küplere bindi
'Uçan Adam' olarak bilinen Sabri Yıldız hayatını kaybetti

'Uçan Adam Sabri' hayatını kaybetti
İşte son enflasyon verileri ışığında zamlı memur maaşları

İşte zamlı memur maaşları
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak ilk isim belli oldu

Şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak ilk sanatçı belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.