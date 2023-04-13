Devlet Sanatçısı ve Bestekar İsmail Baha Sürelsan, Antalya'da Eserleriyle Anıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı kurucusu bestekar ve devlet sanatçısı İsmail Baha Sürelsan, ölümünün 25'inci yılında memleketi Antalya'da eserleriyle anıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı kurucusu bestekar, devlet sanatçısı İsmail Baha Sürelsan için Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk olarak Sürelsan'ın Uncalı Mezarlığı'ndaki kabri başında Yasin-i Şerif okutuldu. Törene Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Deniz Filiz, Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Önder Bilgin, yakınları, öğrencileri ve sevenleri katıldı.

Akşam ise sanatçı için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) anma programı düzenlendi. Geceye onur konuğu olarak İsmail Baha Sürelsan'ın yeğeni; İstanbul Belediye Konservatuvarı İcra Heyeti Ses Sanatkarı İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'ndan Emekli Öğretim Görevlisi Nurten Erpek katıldı. Erpek, düzenlenen gece için Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e teşekkür etti.

1957 yılında kaydedilen şevkefza makamında "Yine bir bad-ı hazan esti güzel bahçemize" isimli eserin dinletilmesiyle başlayan program, moderatörlüğünü İsmail Baha Sürelsan'ın öğrencilerinden Dr. Mehmet Emin Kakan'ın yaptığı ve yine İsmail Baha Sürelsan'ın öğrencileri olan Av. Deniz Filiz, Özgen Gürbüz ve Aydemir Tuncerin katılımıyla düzenlenen söyleşiyle devam etti.

İsmail Baha Surelsan'a dair hatıraların ve hocanın eserleri üzerine yürütülen söyleşiye, Şef Aydemir Tuncer Türk Sanat Müziği İcra Heyeti de eşlik ederek, ünlü bestekarın eserleri seslendirildi. Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Av. Deniz Filiz de gecede şarkı söyleyerek hocasını andı. Gecenin sonunda ise katılımcılara plaket takdim edildi.