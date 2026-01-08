Haberler

Devlet Memurları Konfederasyonu Genel Sekreteri Cengiz: "Kariyer meslek mensupları, maddi ve manevi tatminsizlik nedeniyle kurumu terk etmektedir"

Devlet Memurları Konfederasyonu Genel Sekreteri Cengiz: 'Kariyer meslek mensupları, maddi ve manevi tatminsizlik nedeniyle kurumu terk etmektedir'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Devlet Memurları Konfederasyonu Genel Sekreteri Tuncay Cengiz, kariyer meslek mensuplarının maddi ve manevi tatminsizlik nedeniyle kurumları terk ettiğini belirtti. Yeni yönetmeliği yargıya taşıma hazırlığında olduklarını açıkladı.

Devlet Memurları Konfederasyonu Genel Sekreteri Tuncay Cengiz, "Başta vergi müfettişleri olmak üzere kariyer meslek mensupları, maddi ve manevi tatminsizlik nedeniyle kurumu terk etmektedir" dedi.

Devlet Memurları Konfederasyonu, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni yönetmeliği yargıya taşımaya hazırlanıyor. Sendika Genel Sekreteri Tuncay Cengiz, yaptığı açıklamada kariyer meslek gruplarında maddi ve manevi sorunlardan dolayı çalışanların kurumları terk ettiğini belirtti. Vergi dairesi müdür yardımcılarının görev yükünün artırılmasını eleştiren Cengiz, şeflerin görevlerinin müdür yardımcılarına yüklenmesinin performansı olumsuz etkilediğini savundu. Bu durumun aynı zamanda gelir uzmanlarının kariyer hedeflerini de zedelediğini belirten Cengiz, düzenlemenin anayasal bir suç teşkil ettiğini iddia etti. Bu düzenlemeye karşı hukuk mücadelesi başlattıklarını açıklayan Cengiz, maliye mesleğine özel yeni bir hizmet sınıfı tahsis edilmesi gerektiğini belirterek, "Başta vergi müfettişleri olmak üzere kariyer meslek mensupları, maddi ve manevi tatminsizlik nedeniyle kurumu terk etmektedir. Bu teknik bir kurumdur. Yetişmiş insan gücü gözden çıkarılmamalıdır. Gençlerin önüne görevde yükselme yoluyla kazanılan müdür yardımcılığını bir kariyer hedefi olarak koymak, kariyer mesleklerin ruhuna aykırıdır. İdari takdir yetkisiyle mesleklerin içinin boşaltılmasına müsaade etmeyiz. Maliye mesleğine özel yeni bir hizmet sınıfı ihdas edilmeli. Müdür yardımcısı unvanı 'kıdemli uzman', müdür unvanı ise 'başuzman' olarak değiştirilmeli. Gelir ve muhasebe uzmanlarına bu statüler verilerek kariyer yolu açılmalı. Bu hukuk mücadelesiyle idarenin de elini güçlendirmiş olacağız. Hakk'ın ve haklının yanında durmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Suriye ordusu, Halep'te kritik bölgeyi kontrol altına aldı

Suriye ordusu kritik bölgeyi kontrol altına aldı
Bilanço belli oldu! İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat

Bilanço belli oldu! İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat
Havalimanı teknikerine canına kıydıran şebeke çökertildi

Havalimanı teknikerine canına kıydıran şebeke çökertildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yıldız Tilbe'den yıllar sonra gelen itiraf: Sağ kulağım duymuyor

Ünlü şarkıcıdan şaşırtan itiraf: Yıllardır gizlediği gerçeği açıkladı
Putin'in dini söylemlerine kiliseden tepki: Deccal'e benziyor

Sözleri kiliseyi ayağa kaldırdı: Kurtarıcı değil deccal
Burak Yılmaz istediğini aldı! Süper Lig devinden transfer

Uzun süredir istiyordu! Süper Lig devinin yıldızını kaptı
Bayhan'ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var

3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var
Yıldız Tilbe'den yıllar sonra gelen itiraf: Sağ kulağım duymuyor

Ünlü şarkıcıdan şaşırtan itiraf: Yıllardır gizlediği gerçeği açıkladı
Fenerbahçelilere müjde: Mert Günok ve Guendouzi sonrası sıra şimdi de o isimde

Fenerliler çıldıracak! Mert ve Guendouzi sonrası sıra şimdi de onda
Maduro ve eşiyle ilgili dünyayı sarsan iddia gerçek çıktı

Maduro ve eşiyle ilgili dünyayı sarsan iddia gerçek çıktı