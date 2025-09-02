Devlet korumasındaki çocuklar tarım ve hayvancılık fuarına katıldı

Şehrin tarım ve hayvancılık potansiyelini uluslararası arenaya taşımayı hedefleyen Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı.

Fuarın açılış programı yoğun katılımla gerçekleşirken, devlet korumasındaki çocuklar da etkinliğe katılarak stantları gezdi, tarım ve hayvancılık alanındaki çalışmalara dair bilgi aldı.

Çocuklar, traktörlerden modern tarım makinelerine, hayvancılık ürünlerinden yöresel stantlara kadar pek çok alanı inceleyerek merak ettikleri soruları uzmanlara yöneltti. Bazı çocuklar büyükbaş hayvanları yakından görmenin heyecanını yaşarken, bazıları ise ilk kez gördükleri teknolojik tarım aletlerine hayran kaldı.

Duygularını paylaşan çocuklardan biri, "İlk kez böyle büyük bir fuara geldim, çok mutlu oldum" derken, bir diğeri ise "Hayvancılıkla ilgili yeni şeyler öğrendim, büyüyünce veteriner olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, fuara katılan çocukların hem sosyalleşme hem de mesleki farkındalık açısından önemli bir deneyim yaşadığını belirterek şunları söyledi: "Çocuklarımızın farklı alanları tanıması, geleceğe yönelik hayaller kurabilmesi ve toplumla iç içe olması bizim için çok değerli. Bu tür etkinlikler onların ufkunu genişletiyor."

Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, yerli ve yabancı birçok katılımcıyı bir araya getirerek tarım teknolojilerinden hayvancılık yatırımlarına kadar geniş bir yelpazede tanıtımların yapılmasına olanak sağlıyor. - ERZURUM