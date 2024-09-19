Erzurum'da Gaziler Günü'nde Kore Gazisi Recep Kekeçi'ye Duygu Dolu Ziyaret

19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle, Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında, Erzurum'da yaşayan 93 yaşındaki son Kore gazisi Recep Kekeçi, özel gereksinimli bireyler ve çocuklar tarafından ziyaret edildi.

Ziyaret sırasında, ortopedik engelli bir çocuk gazi için yazdığı duygusal şiiri okudu. Çocuklar ayrıca vatan sevgisi ve kahramanlık temalı, kendi yaptıkları yağlı boya tablolarını gaziye hediye ettiler.

Gazi Recep Kekeçi, Kore'ye gidişinin 1 ay sürdüğünü, orada hiç banyo yapamadığını ve çok az yemek bulabildiğini anlatarak, bu zorlu süreçte yaşadığı sıkıntıları paylaştı. Gazinin bu duygu dolu konuşmalarını çocuklar büyük bir dikkatle dinleyerek, sorular yönelttiler.

Gazi Kekeçi, çocuklara teşekkür ederek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti,

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, bu özel günün anlam ve önemine dair yaptığı açıklamada, şunları söyledi: "Şanlı tarihimiz boyunca her türlü zorluğa rağmen bağımsızlığını ve istiklalini canı pahasına koruyan milletimiz, sayısız savaşlarda pek çok evladını şehit ve gazi olarak toprağa vermiştir. Gazilik, milletimize tarihin takdim ettiği bir şeref madalyasıdır. Gazilerimiz, milletimizin iftihar kaynağı, kahramanlığın ve vatanseverliğin yaşayan abideleridir."

Aykut şöyle devam etti

"Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; gazilerimizin Gaziler Günü'nü tebrik ediyoruz. Gazilerimize sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir ömür diliyoruz. Onların fedakarlıkları, milletimizin gönlünde her daim en yüce yerde kalacaktır"

Ziyaret toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - ERZURUM