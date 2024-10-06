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Devlet Korumasındaki Çocuklar Gazze İçin Seslerini Yükseltti

Devlet Korumasındaki Çocuklar Gazze İçin Seslerini Yükseltti
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Erzurum'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı koruma altındaki 80 çocuk, Gazze'deki çocuklara destek vermek amacıyla 'Filistinli Çocuklar İçin Çiz' etkinliğine katıldı. Etkinlikte çocuklar, savaşın getirdiği acılara dikkat çekmek için resimler çizdi.

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler (ASH) İl Müdürlüğünden hizmet alan devlet korumasındaki çocuklar Gazze'deki hayalleri yok edilen çocukların sesini duyurmak için "Filistinli Çocuklar İçin Çiz" etkinliğine katıldı.

Yakutiye Kent Meydanında düzenlenen etkinliğe Erzurum ASH İl Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda koruma ve bakım altında kalan 80 çocuk katıldı.

81 ilde eş zamanlı olarak Yetimler Vakfı tarafından düzenlenen etkinlikte, yere serilen metrelerce uzunluğundaki rulo kağıtlara çocuklar ve Katılımcılar başta Gazze'deki çocuklar olmak üzere tüm Gazze halkına destek veren, İsrail'i protesto içeren resimler çizdi. Korunma altındaki çocuklar Gazze'deki çocuklar için hissettiklerini metrelerce uzunluktaki resimlere yansıttılar.

ASH İl Müdürü Hasan Aykut, din, dil, ırk, fark etmeksizin çocuklar İçin daha adil bir dünya için böylesine anlamlı bir etkinliğe korunma altındaki çocuklarla birlikte katıldıklarını ifade etti.

Devlet korumasındaki çocukların Gazze'de yaşanan soykırıma ilişkin hassas ve duyarlı olduğunu belirten Aykut, "Savaş bir insanlık suçudur. Çocukların yeri savaş alanları değil oyun parklarıdır. Onların mermilerin altında değil, sağlıklı, huzurlu ortamlarda bulunması gerekir. Bizde bu anlamlı etkinliğe katılarak çocuklarımızın bu alandaki farkındalıklarının artmasına katkı sağlamaya çalıştık. Çok farklı çizimler ortaya çıktı sanatla çocukların dünyasını ortaya çıkararak, çocuklarımız "savaşa ve zulme hayır" mesajı verdi" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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