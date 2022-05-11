Devlet korumasında yetişen gençler kamudaki kadrolara atanacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bakım ve korumasında yetişen bin 121 gencin kamu kurum ve kuruluşlarına ataması yapılacak.

Devlet korumasında yetişen gençler, Sosyal Hizmetler Kanunu çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarında eğitim durumlarına uygun kadrolarda istihdam edilecek. Tercih işlemlerini 27 Nisan'da tamamlayan hak sahibi bin 121 gencin ataması, 17 Mayıs Salı günü tercihleri doğrultusunda ilgili kadrolara yapılacak.

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ve ilgili yönetmelik uyarınca devlet korumasında yetişmiş gençlerin kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamı sağlanıyor. Bu amaçla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yılda üç kez atama yapılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bakım ve koruma altında yetişen gençlere atanmalarından sonra da destek hizmetlerini sürdürüyor. İstihdam edilen gençlere Bakım Sonrası Rehberlik İzleme ve Değerlendirme Birimlerindeki personel tarafından yaşadıkları sorunların çözümü konusunda destek sağlanarak, rehberlik çalışmaları yürütülüyor.

Bugüne kadar devlet korumasında yetişen toplam 57 bin 528 kişinin kamuda istihdamı sağlandı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel