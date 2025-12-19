Haberler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, 'Bizim Çocuklar' 13'üncü Türkiye Halk Oyunları Yarışması açılışına katıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Bizim Çocuklar 13'üncü Türkiye Halk Oyunları Yarışması'nın açılışına katılarak, devlet himayesindeki çocukların kültürel ve sosyal gelişimlerine destek verdiklerini vurguladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, devlet himayesindeki çocukların kültürel ve sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla düzenlenen 'Bizim Çocuklar 13'üncü Türkiye Halk Oyunları Yarışması'nın açılış törenine katıldı.

Bakan Göktaş, Saray Engelsiz Yaşam Bakım, Rehabilitasyon Merkezinde Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen 'Bizim Çocuklar' 13'üncü Türkiye Halk Oyunları Yarışması'nın açılışında 9 farklı ilden yöresel oyunlarını sergileyecek devlet himayesindeki çocuklarla bir araya geldi. Göktaş, salona girişinde devlet himayesi altındaki çocuklardan oluşan İstanbul Ritim Grubu'nun gösterisiyle karşılandı.

Kocaeli takımının horon gösterisini izlemesinin ardından konuşan Göktaş, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanlığı arasındaki imzalanan protokol kapsamında geçmişin, kültürün en kıymetli değerlerini aktarmaya yönelik önemli bir çalışma gerçekleştirildiğini ifade etti.

"Bu yarışmanın birincisi her birinizsiniz"

Çocuklara, "Sizler bizim gururumuzsunuz" diyerek seslenen Göktaş, şunları kaydetti:

"Her biriniz yaşadığınız illerde, o ilin kültürüne ait aslında geçmişte atalarımızın sahip çıktığı değerleri yaşatıyorsunuz. Hem değerlerimizi, hem geçmişimizi, hem kültürümüzü, hem tarihimizi en güzel şekilde sizler yansıtıyorsunuz. Bu yarışmanın birincisi her birinizsiniz. Hepiniz bizim gönlümüzün şampiyonusunuz. Hepiniz pırıl pırılsınız. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Bu sadece bir dans gösterisi değil; kültürümüze sahip çıkmaktır. Sizlerin kişisel gelişiminize de çok büyük katkı sağlayacaktır. O yüzden bu yarışmalara katılmak sizler için çok büyük bir başarı. Bizler her birinizle gurur duyuyoruz."

Konuşmaların ardından Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı Hüseyin Güler, Bakan Göktaş'a Anadolu kadınının gücünü temsil eden figürü hediye etti.

Yarında devam edecek yarışma kapsamında 9 farklı ilden gelen ekipler, kendi yörelerine ait halk oyunlarını sergileyecek. Yarışmada dereceye girenlere madalyaları takdim edilecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
