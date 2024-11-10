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Devlet erkanı Ata'nın huzurunda

Devlet erkanı Ata'nın huzurunda
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yılı nedeniyle Anıtkabir'de düzenlenen anma törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yılı nedeniyle Anıtkabir'de düzenlenen anma törenine katıldı.

Anıtkabir'deki tören, devlet erkanını, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun Aslanlı Yol'da yürüyüşü ile başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki heyet, Anıtkabir'de saat 09.05'te Atatürk'ün mozolesine çelenk koyarak saygı duruşunda bulundu. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı ve şunları yazdı: "Aziz Atatürk, Ebedi aleme irtihalinizin 86. yıl dönümünde Zat-ı Alinizi, bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Şahsınızın ve şehitlerimizin emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni her alanda yüceltmek, güçlendirmek, etrafındaki krizlere rağmen istikrar ve güven içinde büyütmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Yeniden büyük Türkiye hedefiyle ve Türkiye Yüzyılı vizyonuyla 85 milyon tek yürek, tek bilek olarak şanlı mazimizden daha aydınlık bir atiye uzanan kutlu yolculuğumuzu emin adımlarla sürdürüyoruz. Vatan topraklarının her karışında barışın, huzurun, adaletin, kalkınmanın ve kardeşliğin egemen olduğu bir Türkiye'yi inşa edene kadar durmadan, dinlenmeden yürüyeceğiz. Ruhun şad olsun!". - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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