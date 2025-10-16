Devlet Denetle Kurulu sahte e-İmza olayına ilişkin inceleme başlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda Devlet Denetleme Kurulu (DDK) tarafından sahte e-İmza olayına ilişkin inceleme başlatıldı.

DDK, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla kamu hizmetlerinin sunulmasında güvenin korunması, her türlü suistimale ve hukuksuzluğa karşı etkili şekilde mücadele adına olaya ilişkin inceleme başlattı.

DDK, söz konusu elektronik imza sürecinin ve ilgili kamu kurumlarının bilgi sistemlerinin güvenliğinin sağlanmasına yönelik alınan tedbirlerle yapılan işlemler hakkında kapsamlı inceleme ve araştırma görevini yerine getirecek. - ANKARA