Devlet Bahçeli, eşofmanlarıyla parkta yürüyüş yaptı
MHP lideri Devlet Bahçeli, eşofmanlarıyla Ankara'daki bir parkta yürüyüşe çıktı. Yürüyüş görüntüleri MHP'nin sosyal medya hesabından Ferdi Tayfur'un şarkısıyla paylaşıldı.
Milliyetçi Hareket Partisi ( Mhp ) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eşofmanlarıyla parkta yürüyüş yaptı. O görüntüleri MHP ' Ferdi Tayfur' şarkısıyla paylaştı.
MHP lideri Devlet Bahçeli, eşofmanlarıyla Ankara'daki bir parkta yürüyüşe çıktı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin sosyal medya hesabından Bahçeli'nin yürüyüş görüntüleri Ferdi Tayfur'un "Söyleten sensin" şarkısı eşliğinde paylaşıldı. - ANKARA